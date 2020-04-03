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Английская Премьер-Лига сделала официальное заявление насчет возобновления чемпионата

В начале мая рестарт первенства не состоится.

Английская Премьер-Лига сделала официальное заявление насчет возобновления чемпионата
Фото: апл

Руководство Английской Премьер-Лиги обсудило возвращение сезона, финансовую помощь клубам в борьбе с коронавирусом, а также помощь клубам EFL и Национальной лиги, сообщается на официальном сайте АПЛ.

В итоге, было принято решение не возобновлять текущий сезон в начале мая, на что рассчитывали наиболее оптимистично настроенные болельщики.

При этом отмечено, что сезон-2019/20 будет доигран только тогда, когда это будет безопасно и уместно, говорится в заявлении.

В коммюнике также указано, что приоритетом Лиги является здоровье участников соревнований и болельщиков. Решение о дате проведения матчей будет принято позднее после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, а также правительством Великобритании. Возобновление турнира возможно только в том случае, если соответствующие медицинские службы одобрят это.

Кроме того, клубы АПЛ проведут переговоры со своими игроками по поводу сокращения зарплат на 30% из-за ситуации с коронавирусом. По мере изменения ситуации эти условия могут быть пересмотрены. Также клубы обсудили помощь здравоохранению в борьбе с коронавирусом, а также клубам низших дивизионов.

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