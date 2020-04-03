Президент "Баварии" увидел позитив в коронавирусе

COVID-19 избавит футбол от нездоровых зарплат и трансферных сумм, считает Румменигге.

Карл-Хайнц Румменигге (слева) и экс-главный тренер "Баварии" Нико Ковач на "Октоберфест"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что пандемия коронавируса положительно повлияет на расходы клубов на трансферном рынке и зарплаты игроков.

"С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее "всегда больше, дороже и быстрее прежнего".

Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс", – приводит слова 64-летнего чемпиона мира в составе сборной ФРГ championat.com.

Напомним, ФИФА работает над "планом Маршалла" для спасения национальных федераций и клубов от последствий коронавируса.