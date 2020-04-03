Президент убежден, что украинские врачи "получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, которая является одним из лидеров европейских стран по числу заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Помощь предусматривает отправку в Италию бригады украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения, другие - Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - заявил Зеленский.

Он добавил, что оплату и защиту врачам обеспечит Украина, а итальянская сторона - проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту и все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это - взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемося в этом", - отметил президент.

Также на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определят с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.