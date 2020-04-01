Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів

27 березня я не стримую сльози, які ллються рікою. Мені страшенно шкода тих стареньких, які згорають як свічки. Тих бабусь і дідусь, які могли б ще радіти життю, зустріти нову весну, відсвяткувати Великдень, побути з онуками, дітьми… Натомість на одинці з переляканими очима, у відчаї вони тисячами борються за життя в інтенсивних терапіях. І так само на одинці відходять у той світ, без можливості попрощатися з рідними.

Папа Римський Франциск править службу на порожній площі святого Петра , під дощем, майже на одинці. Кадри, які назавжди залишаться в пам’яті. «Врятуй нас, Господи від хвороб, епідемій та страху за братів», - лунає молитва, євхаристистійна адорація, в якій особливе благословення Urbi et Orbi (містові і світові) зазвичай промовляється лише в день Пасхи та на Різдво. Але Папа робить виняток, щоби з вірою та надією переживати цей період випробування для всього людства.

Крема (Ломбардія). 1 квітня. 24-й день жорсткого карантину. Повна самоізоляція, під час якої я лише раз вийшла за межі кондомініуму. Відчуття, ніби увесь світ тепер живе онлайн. В соцмережах народ співає пісні, запускають флешмоби і діляться рецептами. Кадри порожніх вулиць Риму, Мілану, Венеції викликають мурашки по шкірі. Але ще більше змушують здригатися дані про жертв епідемії короновірусу. 27 березня – чорна п’ятниця – через Covid-19 Італія втратила 969 людей за один день , більше половини з них - мешканці Ломбардії.

«Нормальний» рівень смертності?

Ломбардія від початку епідемії короновірусу б’є всі рекорди. На момент 31 березня тут зафіксовано 43 208 позитивних випадків, з них 7 199 смертей. Для порівняння, у П'ємонті - 9301 інфікованих, у регіоні Венето - 9155, в Тоскані - 4 608, в Марке – 3825, в Лігурії – 3416, в Лаціо - 3 095. Боротьба з невидимим ворогом безперервно триває в провінції Бергамо, яка найбільше потерпає від злощасного Covid-19. Наразі тут понад 8.803 інфікованих та майже дві тисячі жертв. Загалом від початку епідемії в Італії виявлено 105,792 позитивних випадків, з них 12 428 померли, 15 729 одужали. Наразі позитивними є 77,635 людей.

Кожного дня в випусках новин показують, як Італія з останніх сил бореться, рятуючи своїх співгромадян. Десятками гинуть медики, сотнями вмирають інфіковані, старенькі жертвують життям, віддаючи апарати вентиляції легенів молодим. В інтенсивних терапіях не вистачає місць, людей розміщують в коридорах і в наметових лікарнях. Шокують колони військових вантажівок на вулицях Бергамо, які вивозять труни в інші регіони, адже місцеві крематорії працюють 24 години на добу і не можуть впоратись з навантаженням. І на фоні цього апокаліпсису в Ломбардії і колапсу медичної системи знаходяться «розумники», які у соцмережах апелюють до примарної статистики, яка вказує на «нормальний» рівень смертності в Італії.

Фото: EPA/UPG Священик під час поминальної служби за померлими від COVID-19

Ввічливо сперечаюся із скептиками у коментарях в соцмережах. Видихаю і згадую свої семінари в Університеті Бергамо, які проводив журналіст L’Eco di Bergamo Ісая Інверніззі. Він розуміється саме на статистиці, і здатний проаналізувати будь-які цифри і перетворити їх на графіки і висновки, чому власне нас і вчив. Наприкінці березня спільно з InTwig він розпочав поглиблене розслідування в усіх муніципалітетах міста Бергамо, щоб зрозуміти реальну смертність, порівнявши дані перших трьох місяців 2020 року з показниками минулих років. І його попередні висновки дуже невтішні.

У Бергамо смертність в 4 рази вище у порівнянні з минулими роками

«Щоб пролити світло на реальний вплив коронавірусу в провінції Бергамо, найбільш постраждалої в Італії, ми вирішили ретельно проаналізувати дані кожної окремої громади. «Еко-ді-Бергамо» та InTwig, агентство з досліджень та аналізу даних, розпочали розслідування у 243 муніципалітетах Бергамо, - пише в своїй статті Ісая Інверніззі. - Ми просимо у кожної адміністрації інформацію про смерть жителів у перші три місяці 2020 року для порівняння смертності порівняно з попередніми роками. За відсутності широкомасштабного моніторингу заражених, показник смерті насправді є (на жаль) єдиним реальним вимірювачем, на якому можна зробити аналіз».

Щоб зрозуміти метод, за допомогою якого аналізуватимуться випадки смертності, журналіст L'Eco di Bergamo показує приклад муніципалітету Бергамо, який вже надав часткові цифри за перші три тижні березня.

При середньому показнику 45 смертей на тиждень протягом останніх десяти років наразі спостерігається сплеск до 313-ти на тиждень (з 15 по 21 березня), що майже в сім разів більше за середньостатистичні дані. Загалом же з 1 по 21 березня співвідношення померлих в чотири рази перевищує середнє значення за останні десять років.

«До останнього тижня лютого 2020, коли інфекція ще тільки почала розповсюджуватися, дані залишалися у відповідності з середнім показником: 64 випадки смерті на тиждень проти 48,9 на тиждень за останні десять років. Однак, з початком березня в Бергамо спостерігається вибух: 95 смертей у перший тиждень проти 49,1 в середньому. Потім йде стрибок вгору з 296 смертями у другий тиждень березня проти 49,4 середнього показника за останні десять років. Нарешті, найвищий показник поки що, на третьому тижні - 313 смертей проти середнього показника у 45 випадків», - наводить дані Ісая Інверніззі.

Тенденція смертності в місті Бергамо

Синій графік будувався на базі всіх людей, які втратили життя в муніципалітеті Бергамо, враховуючи також жителів провінції, які померли в лікарні, червоний графік охоплює лише резидентів міста. У цьому випадку пік також було зафіксовано на третьому тижні березня, з 154 смертними випадками проти 26 в середньому за останні 10 років. При цьому колишній максимум смертей в січні 2017 року (184 особи), коли були аномальні морози, абсолютно непомітний на тлі теперішньої реальності.

«Я хотів би підтримати «аналітичний» табір, але, як ви бачите, це вражаюча кількість. Ми проведемо те саме опитування в решті провінції, коли всі дані будуть оновлені накінці місяця», - зазначає журналіст на своїй сторінці в Facebook.

Вже у своєму Twitter Ісая Інверніззі публікує інші розроблені ним графіки, які стосуються вікового розмежування померлих. Так діаграма смертей за останній рік - з січня 2019 по березень 2020 (дані по березню наведені по 26 березня) більш ніж красномовна – у лютому крива смертності в категоріях від 70 до 99 років стрімко зростає.

Фото: public.tableau.com Тенденція смертності в місті Бергамо. Розподіл за віком.

Інший графік з числом смертей за віковими групами в січні, лютому і березні (по 26 березня) 2020 року також не потребує зайвих пояснень. Якщо перерахувати березень по днях (*31/26): то буде зростання смертності в порівнянні з січнем:

- в 4,5 рази по групі 90-річних;

- в 6 разів по групі 80-89-річних,

- в 6,5 разів по групі 70-79-річних;

- в 4 рази по групі 60-69-річних;

- в 2,5 рази по групі 50-59-річних.

По групі 40-49 років - зростання смертності відсутнє, а по групам молодше 40 років в березні спостерігається зниження смертей. Це може бути обумовлено відсутністю ДТП і інших нещасних випадків, зважаючи на суворий карантин.

Провінція Бергамо: «Офіційна статистика - лише верхівка айсберга»

Дані своїх розслідувань журналіст L'Eco di Bergamo публікує й в інших статтях, наводячи часткову статистику по маленьких містечках у провінції Бергамо. «Голос багатьох керівників провінцій у Бергамо тремтить, коли вони оголошують баланс смертей за місяць. Адже це не просто абстрактні цифри, це – люди, друзі, співвітчизники, чиїсь батьки, з якими навіть не вдалося попрощатися, - пише Ісая Інверніззі. – Мери маленьких містечок запевняють - смертей від Covid-19 набагато більше! Вони вже кілька тижнів б’ють на спалах і вимагають від влади більшої прозорості, адже «офіційні випадки - лише верхівка айсберга».

Фото: Sergio Agazzi/REX Військові вантажівки припаркованi поблизу крематорію м. Бергамо, вони перевозять тіла померлих від COVID-19 в крематорії сусідніх міст.

Муніципальні ЗАГСи фіксують аномальну тенденцію смертності порівняно з демографічним балансом рік тому. Багатьом людям, особливо похилого віку, не проводять тестування на короновірус, тому вони опиняються поза статистичними звітами. Багато інфікованих пацієнтів не госпіталізовані, вони знаходяться вдома з явними симптомами Covid-19, і не рахуються як позитивні на коронавірус.

Міський голова Бергамо Джорджіо Горі підняв тривогу ще 20 березня, коли будинки престарілих (RSA) та Інтегровані денні центри (CDI) Ломбардії оприлюднили дані про смерть 600 літніх людей за перші три тижні березня. Це майже 10% усіх, хто знаходиться під їхньою опікою. Служби звернулися до регіону з проханням забезпечити контроль ситуації та підтримку персоналу.

Показники дійсно вражаючі, на середину березня в будинку пристарілих в провінції Кремона з 460 ліжками за один день померло 18 літніх людей з важкими респіраторними симптомами.

В іншому будинку для пенсіонерів у Меділья, поблизу Мілана, за 23 дні зафіксовано 25 смертей: більше однієї людини на день. Ще в одному закладі, у південному передмісті Мілану, сталося шістнадцять смертей з початку березня. Майже кожен перед смертю мав труднощі з диханням і симптоми, сумісними з COVID-19. Про це пише Corriere della Sera, наголошуючи, що майже жоден померлий не проходив тест на короновірус, а значить не увійшов до статистики, яку кожен вечір оприлюднює регіональна влада Ломбардії.

«Багато людей померли, але їх смерть не була зафіксована як від коронавірусу, оскільки вони померли вдома або в будинку престарілих, і тому їх не тестували, - заявив міський голова Бергамо Джорджіо Горі. - Ми оприлюднили цю інформацію, щоб дати більш реалістичне уявлення про дуже серйозну проблему, з якою ми стикаємося. Офіційні дані є вершиною айсберга. Це стосується інфікованих, госпіталізованих, а також смертей. Занадто багато жертв не включаються до звітів, оскільки вони помирають поза лікарнями».

«З початку березня у нас 120 смертей. У той же період минулого року лише 14-ть»

Альцано Ломбардо і Нембро, стали епіцентром короновірусу в провінції Бергамо. З 23 лютого по 23 березня в Альцано померли 62 людини. Рік тому було 9. У місті Нембро міський голова Клаудіо Скалі зазначає: «З початку березня у нас було від 110 до 120 смертей. У той же період минулого року 14-ть. Цього достатньо, щоб зрозуміти масштаби трагедії».

Фото: ecodibergamo.it Центр мiста Нембро

«В офіційних документах йдеться про те, що коронавірус спричинив 9 смертей, - пояснює мер іншого містечка Серіяте Крістіан Веццолі, - але з початку місяця наш ЗАГС зареєстрував близько 60. За відсутності тестування на короновірус, лікарі пишуть «інтерстиціальна пневмонія», однак симптоми такі самі як при Covid-19. Тож статистичні дані не відповідають дійсності».

Цифри дуже сумні і по інших великих муніципалітетах. У Тревільо з початку березня померли 36 жителів, 68 хворих перебувають у лікарні. У сусідньому Караваджо за цей період пішли з життя 50-т людей проти в середньому 6-ти у попередні роки. Між тим, лише 2 «офіційно» померлих від Covid-19.

У Далміні пішли з життя 70 людей, з них лише 2 офіційно від коронавірусу. Рік тому померлих було 18. «Катастрофа, - коментує міський голова Франческо Брамані, - і навіть щодо заражених у нас немає впевненості, оскільки щодня нам говорять щось інше, показують незрозумілі коливання». «Ми втрачаємо покоління добровольців і людей, які робили історію нашої країни», - зазначає Симона Тангорри, мер Стеццано, де в березні загинуло 40 людей (проти 10 рік тому), майже всі з симптомами, схожими на симптоми коронавірусної хвороби.

У долині Брембана, в Сан-Джованні Біанко, за останні два тижні померли 30 людей похилого віку, з яких лише 4 «офіційно» від Covid-19. У Сан-Пеллегріно 23 померлих, у Сельвіно - 20. «Це така саме кількість, яку ми маємо за рік-півтора», - пояснює міський голова Дієго Берточчі.

Фото: EPA/UPG

Ще кілька статистичних показників смертності у перші три тижні березня по селищах провінції Бергамо також підтверджують найгірші побоювання:

Терно – 12 людей померли (березень 2019 – 1 людина померла);

Баньятіка – 16 людей померли (весь 2019 рік - 28 смертей);

Кальчинате –18 людей померли (березень 2019 - 3 людини померли).

«На сьогоднішній день частково зібрані дані підтверджують, завдяки науковим доказам, що заяви мера Бергамо були обґрунтованими, - пояснює Альдо Крістадоро, засновник InTwig, професор «цифрових методів соціальних досліджень» університету Бергамо. - Модель аналізу дозволяє перевірити вплив вірусу на населення за допомогою показників смертності на основі проведених до цього досліджень. Співпрацюючи з університетом Бергамо, ми хочемо поширити таку ж модель аналізу впливу короновірусу і на інші провінції Ломбардії».

У провінції Бергамо найбільше страждають чоловіки від 70 до 79 років. Тільки 27% - жінки

Наостанок ще трохи статистичних даних від L'Eco di Bergamo. Найбільше постраждала вікова група (згідно з даними на 28 березня) - це люди 70-79 років, вони складають 39% від загальної кількості померлих, при цьому чоловіків втричі більше, ніж жінок. На вікову групу 80-89 років припадає 35,99%.

Відсотки падають:

до 14,27% для вікової групи 60-69 років;

до 5,4% для 90-99-річних;

до 4,21% для 50-тирічних;

до 1% для 40-карічних;

1 випадок від 30 до 39 років року.

У провінції Бергамо не зафіксовано випадків смерті в межах від 0 до 29 років. Аналізуючи звіти ще більш ретельно, можна порівняти тенденцію відсотків порівняно з двома тижнями тому, щоб зрозуміти еволюцію впливу на інфікованих. Ці дані говорять, що 14 березня найбільш постраждалою віковою групою були пацієнти 80-89 років із 41,3% від загальної кількості смертей, тоді як вікова група 70-79 років становила 36%. Зі збільшенням випадків смерті, схоже, середній вік жертв дещо зменшився порівняно з початковою фазою.

Коронавірус, смерть у провінції Бергамо. Розподіл за віком

У провінції Бергамо 72,1% померлих - чоловіки та 27,8% жінки.

. «Це трапилося майже у всіх районах, постраждалих від коронавірусу, - пояснює команда епідеміологічної Служби охорони здоров\'я Бергамо. Жінки хворіли менше, а тому й менше помирали. Фактори, що пояснюють цю різницю, різні та лише частково відомі, але вчені сходяться на думці, що жіноча імунна система загалом сильніша».

Починаючи з перших прес-конференцій цивільного захисту, стосовно різниці між смертністю «через» коронавірус та смертю «від» коронавірусу точилося багато суперечок. Це викликало сумніви щодо справжніх причин смерті позитивних жертв Covid-19. Діабет, серцево-судинні проблеми або пухлини сприяють ускладненню клінічної картини. Але немає сумнівів у тому, що навіть люди, які вже страждають захворюваннями, помирають «від» коронавірусу. У провінції Бергамо, згідно з регіональним звітом, 12% померлих не мали попередніх захворювань, 13% вже мали проблеми з диханням, 31% діабет, 26% онкологічні захворювання, 81% серцево-судинні.

Загалом рівень летальность від коронавірусу в провінції Бергамо складає 18.8%.

«На підставі дослідження мешканців містечка Vo 'Euganeo (Ломбардія), де пройшли тестування 3000 жителів, переважна більшість заражених коронавірусом - від 50 до 75% - мають абсолютно безсимптомний перебіг, - пояснює команда епідеміологічної служби Бергамо. - Недавня стаття в Nature (автор Джейн Ціу, Університет Нового Південного Уельсу) проаналізувала низку даних про безсимптомну асимптоматику. Виявилося, що принаймні 60% заражених не є симптоматичними і, отже, не є легко ідентифікованими.

Фото: ecodibergamo.it Лікарня ім. Папи Джованні XXIII в Бергамо

Згідно з даними Агенції охорони здоров'я Бергамо, темпи зараження, схоже, уповільнюється. Проте ща рано говорити про те, коли спалах піде на спад.