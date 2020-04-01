В Киеве 2 апреля потеплеет до +12, без осадков

В Киеве 2 апреля небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем +7…+12 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем +8…+13 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +7…+12 градусов.

Напомним, на 1 апреля синоптики прогнозировали в Киеве температуру до 7 градусов и ночные заморозки.