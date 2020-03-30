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28 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений

Максимальная температура достигла +18,9⁰С.

28 марта в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
Фото: Макс Требухов

В субботу, 28 марта, в Киеве было установлено два температурных рекорда.

Об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

Максимальная температура в этот день достигла +18,9⁰С, что на 0,9 градуса больше предыдущего рекорда 1977 года.

Среднесуточная температура составила 12,2⁰С, на 0,8⁰С больше, чем в 1892 году. Метеорологии отметили, что по климатической норме такая температура отвечает началу мая.

В марте в Киеве были установлены 12 температурных рекордов.

Напомним, что 2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.

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