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Киев за двое суток установил два температурных рекорда

Ночь на четверг в столице оказалась самой теплой за 140 лет.

Киев за двое суток установил два температурных рекорда
Фото: Андрей Слезенко

В Киеве за минувшие двое суток установлено два температурных рекорда.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже отметки в +20,6°, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составил +20,2°.

Напомним, в Киеве 5 июня с трехнедельным опозданием началось метеорологическое лето.

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