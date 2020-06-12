Киев за двое суток установил два температурных рекорда

Ночь на четверг в столице оказалась самой теплой за 140 лет.

В Киеве за минувшие двое суток установлено два температурных рекорда.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"10 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года, или 135-летней давности", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет. Температура не опускалась ниже отметки в +20,6°, в то время как предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, составил +20,2°.

Напомним, в Киеве 5 июня с трехнедельным опозданием началось метеорологическое лето.