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У 35 работников киевских ресторанов и магазинов диагностировали COVID-19

Ежедневно составляются 50-70 протоколов из-за нарушения карантина.

У 35 работников киевских ресторанов и магазинов диагностировали COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Киеве выявили случаи коронавируса среди персонала нескольких ресторанов. В целом вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, к указанным заведениям относятся не только рестораны.

"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.

По состоянию на сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые - частично.

Рубан также рассказал, что во время проверок столичных заведений специалисты Госпотребслужбы фиксируют десятки нарушений карантина. "Ежедневно проводятся мониторинговые визиты по всем заведениям в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно мобильными группами составляется 50-70 протоколов", - отметил чиновник.

Напомним, в Украине второй день число новых случаев коронавируса составляет почти 700.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев и еще семь областей не готовы открывать рестораны после карантина.

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