Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев

"Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами".

Если украинцы перестанут бороться с коронавирусом и будут игнорировать карантинные ограничения, стране грозит вторая волна COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов 11 июня заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

Глава Минздрава уверен, что ситуация относительно распространения COVID-19 в первую очередь зависит от украинцев. В частности, игнорирование существования этого вируса может перерасти во вторую волну пандемии.

"Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - подчеркнул Максим Степанов.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки. Степанов объяснил рост заболеваемости игнорированием карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что рост связан с очередями образцов в лабораторных центрах, которые сейчас пытаются устранить в Минздраве.