Работу кинотеатров планируется возобновить 2 июля

Кинотеатры могут возобновить работу 2 июля. Основная причина - перенос украинских и мировых премьер.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Встретились с представителями индустрии и профильными депутатами, обсудили с министром здравоохранения. Общее мнение - с 2 июля может только начаться поэтапное возвращение кинотеатров к жизни", - написал министр в Telegram.

Он добавил, что 30-процентная наполненность залов, необходимая для обеспечения безопасной работы кинотеатров в условиях пандемии, является экономически невыгодной.

Кроме того, из-за пандемии даты мировых и украинских кинопремьер перенесены, поэтому больших касс в ближайшее время вообще не будет.

Кабмин готов был позволить работать кинотеатрам уже с 10 июня, но из-за нехватки новых лент они не были готовы открыться.