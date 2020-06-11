Главе харьковского районного суда объявили подозрение

Руководителю одного из районных судов Харьковской области сообщили о подозрении в принятии заведомо неправосудного судебного решения, совершенного в личных интересах, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

По данным следствия, в 2016 году, во время открытого судебного заседания уголовного дела судья безосновательно запретила гражданину фиксировать процесс на видео. После этого без соответствующих причин судья распорядилась вызвать сотрудников полиции, которые вывели гражданина из зала суда, затем на него составилии админпротокол.

В тот же день, автоматизированной системой документооборота рассмотрение дело об административном правонарушении было определено той же судье.

Фото: ДБР

При рассмотрении дела, несмотря на отрицание гражданином своей вины, судья не приняла предусмотренных законом мер, необходимых для выяснения всех обстоятельств дела, а также - не обеспечила право на защиту и полное фиксирование процесса.

"По мотивам мести мужчине за его действия, во время рассмотрения уголовного дела, судья признала гражданина виновным в совершении злостного неповиновения требованию полицейского и наложила на него взыскание в виде административного ареста сроком на 15 дней. В результате неправосудного постановления пострадавший был лишен свободы на 9 суток, постановлением апелляционного суда Харьковской области - особожден, а материалы дела - возвращены в полицию.

В феврале 2017 года производство о привлечении гражданина к админответственности было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении судье из Барышевки, которая приостановила лицензию SkyUp.