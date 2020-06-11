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В пятницу в Киеве без осадков, +32…+34

На востоке Украины температура составит +36 градусов. 

В пятницу в Киеве без осадков, +32…+34
Фото: EPA/UPG

В Киеве 12 июня переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +32…+34 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +26…+31 градус. В Карпатах умеренный дождь, местами сильный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +31…+36 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +26…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

Напомним, что 11 июня в Киеве до +33, на севере - до +35 градусов, а в центре температура составляет до +36. 

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Источник: "Українські новини"
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