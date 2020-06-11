В Киеве и области за 10 дней автофиксации превышения скорости число нарушителей снизилось в два раза

За это время выплатили свыше 7000 штрафов.

В Киеве и области за 10 суток работы автофиксации превышения скорости на дорогах количество нарушителей снизилось в два раза. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, говорится на странице МВД в Facebook.

За это время было выплачено 7399 штрафов. На счет Государственной казначейской службы зачислено 1 431 000 гривен.

Аваков призвал поддерживать тренд безопасности на дорогах и спасать жизни.

Также в МВД отчитались об авто, которые сильнее всех превысили скорость за 10 июня. Рекордсменом стал Range Rover, который на дороге М03 ехал 209 км/час при позволенных 110. Всего зафиксировали 45 машин, которые двигались со скоростью более 170 км/ час.

Самое большое количество раз нарушил Volkswagen Golf Variant - зафиксировали семь превышений скорости.

Напомним, что в Киеве и области за первые сутки работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости.

Закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года. На его реализацию потребовалось почти пять лет.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Полноценный запуск системы вначале планировали совершить 20 мая, но позже перенесли на 1 июня.