Вопрос возобновления авиасообщения со странами ЕС будут рассматривать не ранее конца июня

Вопрос открытия внешних границ Евросоюза и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

"Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - сообщил он.

При этом правила въезда автомобильными путями остаются прежними. Могут въехать граждане Украины, у которых есть подтвержденная цель поездки (работа, лечение, воссоединение семьи). Его стоит утвердить в посольстве Австрии в Украине.

Напомним, что ранее в Украине заявили, что международное сообщение, в том числе и со странами Евросоюза, будет открыто с 15 июня. Аэропорт "Киев" заявил, что с 16 июня у них восстанавливаются рейсы по направлениям Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша).

6 июня ЕС продлил запрет на въезд граждан из других стран минимум до 1 июля.