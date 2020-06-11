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Вопрос возобновления авиасообщения со странами ЕС будут рассматривать не ранее конца июня

Правила въезда автомобильным транспортом остаются прежними. 

Вопрос возобновления авиасообщения со странами ЕС будут рассматривать не ранее конца июня
Фото: EPA/UPG

Вопрос открытия внешних границ Евросоюза и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

"Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - сообщил он.

При этом правила въезда автомобильными путями остаются прежними. Могут въехать граждане Украины, у которых есть подтвержденная цель поездки (работа, лечение, воссоединение семьи). Его стоит утвердить в посольстве Австрии в Украине.

Напомним, что ранее в Украине заявили, что международное сообщение, в том числе и со странами Евросоюза, будет открыто с 15 июня. Аэропорт "Киев" заявил, что с 16 июня у них восстанавливаются рейсы по направлениям Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша). 

6 июня ЕС продлил запрет на въезд граждан из других стран минимум до 1 июля. 

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