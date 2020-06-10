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Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком

"И, в принципе, правильно сделали".

Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что его оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком во время карантина.

Об этом он сказал в Чернигове во время посещения областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Событие транслировалось Офисом президента.

"Можно снять маску? А то будет так, как на Хмельниччине - выпишут мне штраф и, в принципе, правильно сделали", - сказал президент во время брифинга.

Напомним, 3 июня Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.

Зеленскому в кафе налили кофе, то есть он нарушил правила карантина.

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