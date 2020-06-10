Германия рекомендует гражданам не ездить в Украину до конца лета

Правительство Германии на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 рекомендовало отказаться поездок в Украину, Россию, Беларусь и еще более 160 стран за пределами Европейского Союза до конца лета.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно решению, правительства, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

Отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию коронавируса. При этом будут учитываться статистика по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены, возможности репатриации и меры безопасности для туристов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас впервые призвал граждан воздержаться от поездок за границу 17 мая. Оно распространялось на поездки в около 200 стран мира, что стало беспрецедентным шагом. До этого времени МИД ФРГ выпускал соответствующие предостережения лишь в отдельных случаях - в случае угрозы для жизни и здоровья граждан.

На прошлой неделе правительство ФРГ отменило предостережение в отношении 31 европейской страны, в том числе 26 стран ЕС, Великобритании, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Для 29 из этих государств предостережение отменяется с 15 июня, а для Испании и Норвегии - позднее, поскольку в этих странах все еще действуют ограничения на въезд.

Напомним, 16 мая Германия частично открыла границу с тремя странами и полностью - с Люксембургом.