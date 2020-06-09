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Министр финансов Португалии объявил об отставке

Мариу Сентенутакже намерен покинуть пост главы Еврогруппы по истечении полномочий.

Министр финансов Португалии объявил об отставке
Мариу Сентену
Фото: EPA/UPG

Министр финансов Португалии Мариу Сентену объявил об уходе в отставку.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Сентену также заявил, что намерен покинуть пост председателя Еврогруппы по истечении своих полномочий.

"Мой срок в должности председателя Еврогруппы истекает 13 июля 2020 года. В четверг я проинформирую коллег по Еврогруппе о своем решении не претендовать на второй срок, с 15 июня я уйду с поста министра финансов Португалии", - написал Сентену.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сказал, что Сентену покидает правительство по собственной инициативе, передает "Интерфакс-Украина".

Португальские СМИ сообщили, что Сентену рассчитывает занять пост главы Центрального Банка Португалии.

Напомним, Сентену был избран главой Еврогруппы в декабре 2017 года. Он набрал большинство голосов во втором раунде голосования, обогнав министра финансов Люксембурга Пьера Граменью. В первом раунде выбыли министр финансов Словакии Петер Казимир и министр финансов Латвии Данная Рейзниеце-Озола.

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