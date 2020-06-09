В Турции снова начали задерживать предполагаемых сторонников Гюлена

В Турции второй день продолжаются массовые задержания в рамках расследования дела о попытке государственного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что органы юстиции распорядились взять под стражу почти 260 подозреваемых, в основном, военнослужащих.

В настоящее время задержаны уже около 200 человек. Полиция провела рейды в Стамбуле, Анкаре, и Измире, а также в городе Конья - в центральной части Турции. Всем задержанным, среди прочего, вменяют связи с организацией Fetö, основанной радикальным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США. Власти Турции обвиняют движение Гюлена в организации попытки госпереворота. Fetö включена в Турции в список террористических группировок.

Руководство Турции уже четыре года принимает репрессивные меры против предполагаемых сторонников Гюлена, а также оппозиционеров. В рамках расследования дела о попытке путча в Турции из рядов вооруженных сил этой страны, согласно официальным данным, было уволено около 20 тысяч человек.

Напомним, во время попытки военного переворота в июле 2016 года были убиты более 240 человек. По данным властей, путчистам удалось перетянуть на свою сторону тысячи военнослужащих.

После провала переворота в стране было введено чрезвычайное положение. В попытке переворота Анкара обвинила движение Гюлена, который с 1999 года живет в США. Под предлогом борьбы со сторонниками проповедника в Турции были уволены тысячи государственных служащих, полицейских, военных и ученых. Около 160 тысяч людей оказались за решеткой, более 50 тысяч человек были предъявлены обвинения. Был закрыт ряд оппозиционных к власти СМИ. 104 человека получили пожизненный срок.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп обещал выдать Гулена Турции.