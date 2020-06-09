Президент Бурунди умер в возрасте 55 лет

Пьер Нкурунзиза должен был покинуть должность в конце лета.

Фото: EPA/UPG Пьер Нкурунзиза

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза умер 8 июня в возрасте 55 лет.

"Правительство Республики Бурунди с великой скорбью объявляет о неожиданной смерти Его Превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди", - говорится в заявлении правительства Бурунди в твиттере.

Причиной смерти названа остановка сердца.

В заявлении сказано, что в субботу его госпитализировали из-за плохого самочувствия. Там его состояние улучшилось, но в понедельник сердце остановилось, и попытки запустить его оказались безуспешными.

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 — Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020

Нкурунзиза, который был президентом Бурунди с августа 2005 года, должен был покинуть должность в конце лета.

На выборах в мае 2020 года победу одержал провластный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза.