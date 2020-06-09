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Президент Бурунди умер в возрасте 55 лет

Пьер Нкурунзиза должен был покинуть должность в конце лета.

Пьер Нкурунзиза
Фото: EPA/UPG
Пьер Нкурунзиза

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза умер 8 июня в возрасте 55 лет.

"Правительство Республики Бурунди с великой скорбью объявляет о неожиданной смерти Его Превосходительства Пьера Нкурунзизы, президента Республики Бурунди", - говорится в заявлении правительства Бурунди в твиттере.

Причиной смерти названа остановка сердца.

В заявлении сказано, что в субботу его госпитализировали из-за плохого самочувствия. Там его состояние улучшилось, но в понедельник сердце остановилось, и попытки запустить его оказались безуспешными.

Нкурунзиза, который был президентом Бурунди с августа 2005 года, должен был покинуть должность в конце лета.

На выборах в мае 2020 года победу одержал провластный кандидат Эварист Ндайишимийе, которого поддержал Нкурунзиза.

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