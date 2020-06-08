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США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17

Фотографии показали только главному прокурору Нидерландов.

США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17
Фото: ЕРА/UPG

Соединенные Штаты Америки отказались рассекретить спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска российской ракеты по самолету рейса MH17 в 2014 году.

Об этом стало известно в понедельник на судебном заседании в Нидерландах, пишет BBC.

Прокуратура сообщила, что подобный запрос был отправлен в США еще в 2014 году. В ответ Вашингтон прислал меморандум (официальный документ) с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.

Затем главному прокурору Нидерландов по делам терроризма предоставили возможность проверить, насколько верно была изложена информация в меморандуме. Прокурор смог лично ознакомиться с засекреченными американскими снимками и сверить их с описанием в меморандуме и пришел к выводу, что информация в меморандуме подтверждается другими источниками, с которыми он ознакомился.

Меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по делам терроризма были приобщены к материалам дела. Однако сами спутниковые снимки, имеющиеся у США, так и не были рассекречены, а значит, широкая общественность их не увидит.

Напомним, что 28 сентября 2016 года в Нидерландах представили предварительные результаты уголовного расследования причин катастрофы MH17. Следователи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой 9М38 ЗРК "Бук", при этом прочие версии происшествия были отвергнуты на основе анализа, подобного проведённому в техническом отчёте. Запуск ракеты произошел из района поселка Первомайский, который в то время уже находился под контролем боевиков "ДНР". Также следствие утверждает, что ЗРК "Бук", сбивший самолет, прибыл из России, а после катастрофы был доставлен обратно на ее территорию.

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