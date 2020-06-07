Sunday Times: Скрипали переехали в Новую Зеландию, где живут под новыми именами

Скрипалям была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, перевезли в Новую Зеландию, где они проживают под новыми именами.

Об этом 7 июня сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на неназваных высокопоставленных представителей правительства.

Собеседники издания рассказали, что Скрипалям была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.

По сведениям источников, до этого Скрипали более года прожили в доме, подобранном службой внешнеполитической разведки Великобритании MI6.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых, и их местопребывание держится в тайне. Лондон обвиняет Москву в организации покушения, Москва категорически отвергает эти обвинения.

В сентябре британская полиция назвала имена и показала фото подозреваемых в отравлении - граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным британских властей, они являются сотрудниками Главного разведуправления РФ, а их имена - не настоящие.

26 сентября 2018 исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании сообщили, что под фамилией Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.

8 октября того же года они же сообщили, что Александр Петров оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным.