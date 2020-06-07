Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Накануне страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки.

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters.

Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.

"Другие страны согласились продлить сокращение добычи на июль, но мы сказали, что не станем этого делать. Мы будем придерживаться соглашения, которое подписали в апреле", - заявила Нале.

В апреле страны ОПЕК+ настаивали, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., но страна с такими условиями не согласилась. Из-за позиции Мексики финальные переговоры по сделке тогда перенесли. Окончательным требованием ОПЕК+ было сокращение добычи Мексикой на 350 тыс. барр. в сутки.

Однако в результате Мексика согласилась снизить производство в мае и июне лишь на 100 тыс. барр. в сутки. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи взяли на себя Соединенные Штаты.

Напомним, новая сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти была заключена 12 апреля и действует с 1 мая. Изначально ее участники договорились сократить добычу в мае-июне на 9,7 млн барр. в сутки и затем перейти к постепенному наращиванию: с июля - 7,7 млн барр. в сутки, а с начала 2021 года по апрель 2022-го - 5,8 млн барр. в сутки.

К заключению новой сделки ее участников вынудил обвал на мировом нефтяном рынке, после того как в марте они не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи и соглашение в итоге распалось. Помимо этого, на стоимость нефти тогда повлияла и эпидемия коронавируса: ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением заболевания, ударили по и так переполненному сырьем рынку.