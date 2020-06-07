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Бразилия решила не публиковать статистику по коронавирусу

По последним данным, в стране заболели более 645 тысяч человек. 

Бразилия решила не публиковать статистику по коронавирусу
Жаир Болсонару
Фото: EPA/UPG

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства о частичном сокрытии официальных данных о масштабах эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.

5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.

Болсонару в Twitter написал, что министерство оптимизирует сбор статистики по COVID-19, чтобы лучше выявлять очаги заболевания и определять дальнейшую стратегию борьбы с эпидемией.

Он отметил, что нынешние данные «не отражают ситуацию в стране». Чтобы избежать искажения статистики, информация о заболевших будет публиковаться в 22:00 по местному времени, а не в период с 17:00 до 19:00, как раньше.

Ранее 6 июня Болсонару заявил, что Бразилия может вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения после того, как ее представитель Маргарет Харрис предупредила против излишней поспешности в снятии вызванных пандемией ограничений.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в Бразилии, находящейся на втором после США месте по числу заболевших, выявлено более 645 тыс. случаев заражения коронавирусом.

35 тыс. человек умерли от вызванных инфекцией осложнений. Почти 267 тыс. выздоровели.

При этом власти бразильского Рио-де-Жанейро сняли жесткие антиэпидемиологические ограничения. В субботу в городе частично открылись бары, рестораны и торговые центры. Разрешены занятия спортом и посещение пляжей.

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