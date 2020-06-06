Польша повысила тариф на транзит российского газа с 2021 года

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода Ямал-Европа. Об этом регулятор сообщил 5 июня.

"Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5% по отношению к действующему тарифу", - говорится в сообщении.

Решение касается собственника польского участка газопровода Ямал-Европа EuRoPol Gaz, являющегося совместной компанией "Газпрома" и польского концерна PGNiG.

Для оператора польской системы газопроводов Gaz-System предусмотрено повышение тарифа на вход газа в польскую ГТС на 10-13% по сравнению со ставками, действовавшими в 2020 году. Ставки в точках выхода увеличатся на 0,1%.

При этом для EuRoPol GAZ новые тарифы предусматривают увеличение средних платежей за услуги по транзиту газа с высоким содержанием метана на 16,5% по отношению к действующему тарифу.

Оба тарифа были утверждены на период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

В сообщении указано, что повышение тарифов является результатом значительных стратегических инвестиций, которые осуществляет компания Gaz-System и которые оказывают непосредственное влияние на энергетическую безопасность Польши.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал-Европа истек 17 мая. Начиная с этого дня поставки российского газа по трубопроводу осуществляются на основе аукционов, проводимых Gaz-System. При этом «Газпром» резко снизил загрузку газопровода вплоть до того, что в отдельные дни газ вообще не прокачивался.

Напомним, ранее в мае Gaz-System получил все разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Варшава надеется, что благодаря трубопроводу удастся снизить зависимость от поставок российского газа.

Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию.