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ЕС продлил запрет на въезд граждан других стран минимум до 1 июля

Он распространяется на все страны, которые не входят в Союз, кроме Великобритании. 

ЕС продлил запрет на въезд граждан других стран минимум до 1 июля
Фото: EPA/UPG

Евросоюз продлил запрет на въезд граждан из других стран минимум до 1 июля. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йогансон, пишет hromadske.

"Продление запрета на въезд вне границ ЕС до конца месяца (июня. - Ред.), чтобы создать надлежащие условия для постепенного открытия границ после этого", - сообщила Йогансон.

Она добавила, что запрет не касается Великобритании, хотя она уж не входит в Евросоюз, но ее граждане должны пройти двухнедельную обсервацию.

Еврокомиссар добавила, что профильные министры ранее договорились открыть границы внутри ЕС до 15 июня.

Напомним, что запрет на въезд в Евросоюз был введен еще в середине марта.

Ранее в Украине заявили, что международное сообщение, в том числе и со странами Евросоюза, будет открыто с 15 июня. Аэропорт "Киев" заявил, что с 16 июня у них восстанавливаются рейсы по направлениям Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir -  Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лисабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданськ (Польша). 

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