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Швеция с 8 июня разрешит въезд сезонным работникам

Исключение сделано для сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства.

Швеция с 8 июня разрешит въезд сезонным работникам

Швеция разрешит въезд в страну сезонным работникам с 8 июня.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что работники "выполняют критически важные функции" в стране.

"Сегодняшнее решение правительства предусматривает, что для сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства может быть сделано исключение и им может быть разрешен въезд в страну на основании того, что они выполняют критически важные функции в Швеции", - говорится в сообщении.

Также будет разрешен въезд для лиц с видом на жительство, которые из-за запрета оказались разлучены с родственниками.

Напомним, в конце апреля в Украину из стран-партнеров начали поступать запросы о сезонных рабочих.

21 мая Польша смягчила карантин для сезонных работников из Украины и Беларуси, а также разрешила въезд студентам своих вузов из Украины.

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