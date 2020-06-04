Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19. Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - пояснил он.

Виктор Ляшко добавил, что именно региональная комиссия принимает окончательное решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений.

"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", - добавил он.

Напомним, что 3 июня Кабинет министров принял постановление об открытии кафе и ресторанов не только на летних площадках, а и внутри помещений с 5 июня.

За сутки 3 июня в Украине подтвердили самое большое количество заболевших - 588. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что рост может быть связан как с ослаблениями карантина и несоблюдением гражданами необходимых мер безопасности, так и с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19.

Киев за минувшие сутки занял второе место по количеству новых заболевших - зарегистрировали 77 случаев.