Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
ВОЗ назвала новые очаги COVID-19: Россия и Восточная Европа
Чиновника Минобразования задержали при получении 300 тыс. гривен взятки (обновлено)
Чиновника Минобразования задержали при получении 300 тыс. гривен взятки (обновлено)
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна
Со складов Госрезерва в Тернопольской области исчезло 2700 вагонов зерна
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Во время протестов в США напали на украинскую журналистку
Во время протестов в США напали на украинскую журналистку
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине

Он призвал продолжать соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения. 

Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Фото: facebook/ Максим Степанов

Увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом в Украине связано со смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций Минздрава. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. 

"В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем - вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усилять карантин", - сообщил Степанов.

Он добавил, что при введении адаптивного карантина с 22 мая было понимание, что возможен риск роста количества новых случаев заболевания. Степанов призвал соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и поддерживать личную гигиену, чтобы избежать заражения. 

Степанов также напомнил, что сейчас делается большее количество тестов на коронавирус, чем раньше. 

Напомним, что за 3 июня в Украине лабораторно подтвердили 588 новых случаев заболевания COVID-19. Это самое большое число за все время эпидемии коронавируса. В то же время был зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших - 602 человека.  

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также