Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине

Увеличение суточного прироста заболевших коронавирусом в Украине связано со смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций Минздрава. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"В ином случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем - вчера было 483 человека заболевших, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усилять карантин", - сообщил Степанов.

Он добавил, что при введении адаптивного карантина с 22 мая было понимание, что возможен риск роста количества новых случаев заболевания. Степанов призвал соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и поддерживать личную гигиену, чтобы избежать заражения.

Степанов также напомнил, что сейчас делается большее количество тестов на коронавирус, чем раньше.

Напомним, что за 3 июня в Украине лабораторно подтвердили 588 новых случаев заболевания COVID-19. Это самое большое число за все время эпидемии коронавируса. В то же время был зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших - 602 человека.