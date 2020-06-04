В центре Киева полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности из-за запланированных митингов

В Киеве в правительственном квартале полиция и Национальная гвардия приступили к усиленному дежурству в связи с запланированными массовыми акциями.

Один из митингов анонсирован возле Кабинета министров, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военные Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы мероприятий анонсировали привлечение авто к проведению акций. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре Киева.

Правоохранители призвали участников митингов соблюдать нормы законодательства и карантинные ограничения.

Напомним, что одним из анонсированных массовых мероприятий является акция протеста владельцев авто на еврономерах. Они планируют провести акцию под Кабинетом министром.