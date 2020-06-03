Фонд Порошенко бесплатно протестирует винницких медиков и учителей на антитела к коронавирусу

5 тысяч высокоточных ИФА-тестов для определения антител к коронавирусу швейцарской фирмы Roche передал пятый экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в Винницкий городской лечебно-диагностический центр. Порошенко подчеркнул, что винницкие медработники и учителя будут протестированы бесплатно. Для этого Фонд Порошенко планирует всего передать в город 10 тысяч ИФА-тестов.

«Прежде всего цель моего приезда - поблагодарить врачей. Сегодня они стоят на переднем крае борьбы за здоровье украинсцев во время пандемии. С риском для жизни они идут в бой так же, как уходят в бой наши воины. На сегодняшний день врачи нуждаются в защите. За последние 24 часа больше сотни врачей заболели коронавирусом по стране. Почему это происходит? Почему процент врачей, заболевших в Украине, намного выше, чем в странах мира? Потому что врачи идут в бой незащищенных», - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что для защиты медработников были закуплены и оперативно доставлены в Украину 130 000 костюмов высокого качества. «11610 костюмов получила Винницкая область от нашего Фонда, от Рошен. Я думаю, что это спасло жизни многих и пациентов и врачей. Винницкая область получила и современные цифровые передвижные рентген-аппараты для точной диагностики», - сообщил экс-президент.

Он также отметил, что в целом Фондом Порошенко восстановлено и закуплено новых 48 аппаратов ИВЛ, приобретено более 3 тысяч пульсоксиметров, антивирусные очки, маски, значительную часть которых также получила Винницкая область.

«Но если спросить: какие наиболее эффективные средства противодействия пандемии коронавируса, глава ВОЗ сказал, что это три вещи. Первое - это тесты, второе - это тесты, и третье - это тесты», - отмечает Петр Порошенко.

Петр Порошенко также сообщил, что руководство Винницкого центра вышло с инициативой бесплатно протестировать всех медработников области, а также педагогов.

«Главный врач Центра вышел с инициативой на Фонд, чтобы предоставить то количество тестов, которые позволят сделать тестирование всех без исключения медицинским работникам Винницкой области. В среднем каждая лаборатория получит от 200 до 1000 тестов. Для того, чтобы была реализована такая инициатива, нами было принято решение, что Центр получит в целом 10 000 тестов. Для того, чтобы все врачи Винницкой области, все медицинские работники имели возможность бесплатно пройти тестирование. У нас четко распланировано. Мы договорились, здесь будут и пациенты, которые требуют особого внимания. В первую очередь дети. И винницкие педагоги, сегодня также после смягчения карантина смогут общаться, и эта программа совместными усилиями будет реализована. Лаборатория в Центре есть, качество есть», - подчеркнул Порошенко.