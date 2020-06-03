Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на коронавирус

Об этом в апреле договорились президент Владимир Зеленский и Мун Джэ Ин.

Сегодня, 3 июня, в Украину была доставлена гуманитарная помощь от Южной Кореи, которая передала 20 тыс. наборов для тестирования на коронавирус.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Отмечается, этот дружеский жест со стороны правительства Кореи стал практическим воплощением договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Корея Мун Джэ Ина в апреле этого года.

Глава МИДа Дмитрий Кулеба поблагодарил корейскую сторону за своевременную помощь и последовательную поддержку усилий Украины в борьбе с COVID-19.

"Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - сказал он.

Напомним, 19 мая вступил в силу Закон о массовом тестировании на коронавирус, принятый Верховной Радой на внеочередном заседании 7 мая.

В апреле Южная Корея выделила Украине $700 тыс. на борьбу с коронавирусом. Сообщалось, что $400 тысяч поступят в объединенный фонд гуманитарной помощи Украине в рамках Организации Объединенных Наций. Остальные деньги будут переданы в виде лабораторных тестов или средств на их покупку, это будет безвозвратная гуманитарная помощь.