Трамп поблагодарил сам себя за порядок в Вашингтоне и Миннеаполисе

Президент США отметил, что в ночь на вторник там удалось избежать беспорядков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на вторник в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, а правоохранителям удается обеспечивать правопорядок на фоне массовых протестов.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, выразив сам себе благодарность.

"В округе Колумбия прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую сделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)" - написал глава Белого дома.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Напомним, 25 мая при задержании в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.

В ночь на 29 мая в городе усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

Сообщалось, что когда протесты начались возле Белого дома, Трамп укрывался в подземном бункере.