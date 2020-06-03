Трамп поблагодарил сам себя за порядок в Вашингтоне и Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на вторник в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, а правоохранителям удается обеспечивать правопорядок на фоне массовых протестов.
Об этом Трамп написал в своем Twitter, выразив сам себе благодарность.
"В округе Колумбия прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую сделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)" - написал глава Белого дома.
D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020
Напомним, 25 мая при задержании в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.
В ночь на 29 мая в городе усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.
Сообщалось, что когда протесты начались возле Белого дома, Трамп укрывался в подземном бункере.