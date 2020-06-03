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Трамп поблагодарил сам себя за порядок в Вашингтоне и Миннеаполисе

Президент США отметил, что в ночь на вторник там удалось избежать беспорядков.

Трамп поблагодарил сам себя за порядок в Вашингтоне и Миннеаполисе
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на вторник в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, а правоохранителям удается обеспечивать правопорядок на фоне массовых протестов.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, выразив сам себе благодарность.

"В округе Колумбия прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую сделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)" - написал глава Белого дома.

Напомним, 25 мая при задержании в Миннеаполисе  погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.

В ночь на 29 мая в городе усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

Сообщалось, что когда протесты начались возле Белого дома, Трамп укрывался в подземном бункере.

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