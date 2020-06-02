В России спецназ застрелил подозреваемого в краже обоев

В российском Екатеринбурге спецназ застрелил мужчину, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев.

Об этом сообщает Би-би-си.

По информации росСМИ, вечером в воскресенье 31 мая 27-летний мужчина украл в магазине четыре рулона обоев. Их стоимость оценивается примерно в 8 тысяч рублей.

За подозреваемым предположительно погнались сотрудники магазина, но тот успел скрыться. Позже к его дому приехали сотрудники полиции, но мужчина им не открывал им дверь. Затем к нему привезли его отца, которого мужчина впустил, но задержать себя при этом не дал, якобы прыснув в лицо полицейскому газовым баллончиком. Затем какое-то время отец был в квартире с сыном.

Ближе к полуночи полиция вызвала Росгвардию. К дому прибыл входящий в нее Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Он начал штурм квартиры, выломав дверь.

Сведения о том, сопротивлялся ли штурму укравший обои мужчина, расходятся. По одним данным, он якобы напал на полицейских с ножом и предметом, похожим на автомат. По другим данным, мужчина стоял с ножом для резки обоев, но не нападал. В итоге росгвардейцы застрелили екатеринбуржца.

В Росгвардии заявили, что убитый мужчина совершил тяжкое преступление, так как он угрожал ножом персоналу при краже. По этому факту возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия).

Из квартиры изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и предмет, похожий на автомат. В строительном магазине порталу подтвердили факт кражи обоев. МВД по Свердловской области и областной СКР пока не комментировали произошедшее.

Во вторник 2 июня уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой дать информацию по обстоятельствам гибели мужчины в Екатеринбурге.

"Я хотела бы знать и хотела бы, чтобы это было известно обществу, почему была применена спецоперация. На мой взгляд, баланс здесь неравномерен. Это не какая-то террористическая акция. Это вообще очень сложно назвать какой-либо акцией, которая требовала вмешательства каких-то серьезных сил. По крайней мере, это так кажется со стороны", - цитирует омбудсмена агентство "Интерфакс".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании Росгвардии в начале июля 2016 года. Она получила полномочия внутренних войск МВД, ОМОНа и СОБРа.