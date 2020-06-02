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​Во Франции после карантина открылись кафе и рестораны

Клиентов обязали приходить в масках, а официантов - носить на головах щитки.

Фото: EPA/UPG

Во вторник, 2 июня, во Франции после двухмесячного карантина вновь открылись кафе и рестораны, пишет RFI.

Возобновление их работы сопровождается новыми правилами гигиены и санитарной безопасности.

Все работники должны носить маски, перчатки, а официанты – еще и защитные прозрачные щитки, создающие дополнительный барьер "от клиентов". Столики в зале должны располагаться друг от друга на минимальной дистанции в один метр, а передвижение внутри ресторана разграничено на зоны для "входа", "выхода", а также "циркуляции внутри помещения".

Рентабельность заведений, скорее всего, упадет, так как разделение столов в 1 метр значительно сокращает число "посадочных мест". В зависимости от площади помещения, французские рестораны потеряют от 30% до 50% посетителей.

Клиенты, входя в ресторан, также обязаны носить маски. Сохранять их желательно и во время общения с персоналом, а снимать только во время еды. Зато приходить в кафе, бары и рестораны теперь можно в большой кампании: максимальное число людей за одним столом правительство определило в 10 человек. В барах запрещено подавать напитки у стойки, в непосредственной близости от бармена.

Однако такие правила действуют не по всей Франции.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Правительство разделило страну на два цвета: в так называемую "зеленую зону" попали большинство департаментов страны, а в новой, "оранжевой", где количество случаев заражения коронавирусом выше, чем в остальной части Франции, оказались Иль-де-Франс и заморские территории Майотта и Гвиана.

Меры, объявленные на второй стадии снятия карантина, продлятся, как минимум, три недели. 22 июня правительство объявит о третьей стадии.

Напомним, что в Украине ресторанам разрешено работать только на вынос или в формате летних площадок и навесов. Рестораны в помещениях возобновят работу не раньше 10 июня.

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