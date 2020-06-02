Академия наук Беларуси приравняла опросы читателей онлайн-СМИ к политическим

Академия наук Беларуси приравняла опросы аудитории онлайн-СМИ к политическим опросам, для проведения которых нужна специальная аккредитация.

Об єтом сообщило издание "Наша нива".

Академия наук пришла к выводу, что интернет-опросы СМИ относительно политических предпочтений их аудитории могут считаться "опросами общественного мнения о социально-политической ситуации", а проводить такие опросы с 2012 года можно только при наличии специальной аккредитации.

Отмечается, что президента Беларуси Александра Лукашенко впечатлили результаты опросов таких СМИ, как "Наша Нива", Tut.by, Onliner.by, Telegraf.by и других интернет-изданий. На фоне приближающихся выборов президента Беларуси эти СМИ постарались выяснить политические предпочтения их аудитории при помощи вопроса о том, за кого были бы их читатели готовы отдать свой голос. В итоге рейтинг Лукашенко оказался низким.

Теперь на основании экспертного заключения Академии министерство внутренних дел страны может оштрафовать любые сайты за проведение политических опросов. Согласно КоАП Беларуси за проведение "нелегальных" политических опросов на юридических лиц может быть наложен штраф до 2700 рублей. В случае повторного нарушения - от 540 до 5400 рублей.

Если опрос проводило физическое лицо, например, в в соцсети, то штраф за это нарушение может составить до 540 рублей. Если нарушитель добровольно признает себя виновным, то штраф могут сократить до 13,5 рублей.

Напомним, предыдущие выборы президента Лукашенко выиграл с результатом 83,49%. Он является бессменным президентом Беларуси с 1994 года.

14 мая Лукашенко подал документы в Центризбирком для участия в очередных президентских выборах, которые пройдут в августе. В случае победы, это будет его шестой срок.

Ранее Лукашенко заявил, что жители страны не готовы к тому, чтобы президентом страны стала женщина.