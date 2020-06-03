Причиной протестов стали новые отчеты о причинах гибели темнокожего Адама Траоре при задержании в 2016 году.

Фото: twitter.com/TIM_7375

В нескольких городах Франции прошли массовые акции против полицейского насилия. Причиной протестов стали новые отчеты о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траоре в 2016 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в Париже, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации приняли участие более 20 тыс. человек.

Парижская акция переросла в столкновения с полицией. Протестующие бросали в стражей правопорядка бутылки и камни, поджигали мусорные баки и велосипеды. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули.

"Je n'arrive plus à respirer": au niveau du TGI de Paris,où la foule abonde, des collages rendent hommage à #AdamaTraore et #GeorgeFloyd pic.twitter.com/ogWMQ10ed5 — Thibault Izoret (@TIM_7375) June 2, 2020

Массовые протесты прошли и в других французских городах - 2500 человек собрались в Лилле, 1800 - в Марселе, 1200 участников - в Лионе.

Организатором акции выступила Асса Траоре - сестра погибшего. Неделей ранее были обнародованы два разных заключения судмедэкспертов о причинах гибели Адама Траоре.

Исследование, проведенное по заказу родственников погибшего, показало, что смерть наступила от последствий удушения в результате действий полицейских. Другой же отчет о вскрытии назвал причиной смерти "сердечный отек", связанный с плохим состоянием здоровья Траоре.

Как сообщалось, Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после того, как его задержали в коммуне Бомон-сюр-Уаз под Парижем. Во время задержания трое жандармов придавили мужчину сверху, из-за чего тому не хватало воздуха. В жандармерию его доставили без сознания. Траоре умер после безуспешных попыток врачей реанимировать его.

Участники митингов во Франции проводили прямые параллели с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Многие собравшиеся держали в руках таблички с надписью "Black lives matter" ("Жизни черных важны"), а также с фразой "Я не могу дышать", которую повторял Флойд перед смертью.

Напомним, 25 мая при задержании в американском Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.

В ночь на 29 мая в городе усилились народные протесты и массовые беспорядки. Протестующие разгромили крупный торговый центр и сожгли местный участок полиции. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.