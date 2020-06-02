Путин подписал указ, в котором названы условия применения Россией ядерного оружия

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, гарантирует суверенитет и территориальную целостность государства", - отмечается в указе.

В документе прописаны принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия.

Так, согласно п.17. р.III, РФ "оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование самого государства".

Кроме того, среди опасностей перечислены: "создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем", "наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления, а также "размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки".

Отмечается, что общее руководство государственной политикой в области ядерного сдерживания осуществляет президент, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой сфере, а Минобороны - осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

Напомним, в декабре прошлого года Путин заявил о готовности России продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без всяких условий".

В марте 2018 года Путин посвятил рассказу о новом российском оружии значительную часть своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая "обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета".

Президент РФ также заявлял, что в случае ядерной войны россияне "попадут в рай, а остальные - просто сдохнут".