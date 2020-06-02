Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
ГлавнаяМир

Путин подписал указ, в котором названы условия применения Россией ядерного оружия

В документе прописаны принципы ядерного сдерживания, которые "гарантируют суверенитет и территориальную целостность государства".

Путин подписал указ, в котором названы условия применения Россией ядерного оружия
Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, гарантирует суверенитет и территориальную целостность государства", - отмечается в указе.

В документе прописаны принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода России к применению ядерного оружия.

Так, согласно п.17. р.III, РФ "оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование самого государства".

Кроме того, среди опасностей перечислены: "создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем", "наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия", неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления, а также "размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки".

Отмечается, что общее руководство государственной политикой в области ядерного сдерживания осуществляет президент, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой сфере, а Минобороны - осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.

Напомним, в декабре прошлого года Путин заявил о готовности России продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без всяких условий".

В марте 2018 года Путин посвятил рассказу о новом российском оружии значительную часть своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая "обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета".

Президент РФ также заявлял, что в случае ядерной войны россияне "попадут в рай, а остальные - просто сдохнут".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также