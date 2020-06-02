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Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж

Шестые сутки в Соединённых Штатах продолжаются протесты в связи с убийством 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Напомним, 25 мая последний был задержан группой из четырёх полицейских, а затем – как показало вскрытие – зверски убит одним из копов. Полисмен Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда и перекрыл тому поступление воздуха, после чего последний скончался.

Изначально митинги начались в Миннеаполисе, но постепенно к протестующим присоединились активисты и в других городах. Спустя пару дней мирные акции переросли в стычки с полицейскими, грабёж и мародерство.

Протестующие громят полицейское авто возле Белого дома, Вашингтон, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протестующие громят полицейское авто возле Белого дома, Вашингтон, 30 мая 2020

Демонстранты возле подожженного магазина во время беспорядков в Миннеаполисе, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Демонстранты возле подожженного магазина во время беспорядков в Миннеаполисе, 29 мая 2020

Офицер департамента полиции Майами в своей машине в окружении протестующих, во время протестов в Майами, Флорида, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Офицер департамента полиции Майами в своей машине в окружении протестующих, во время протестов в Майами, Флорида, 30 мая 2020

Полиция применяет перцовый баллончик во время протестов в Миннеаполисе, США, 27 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Полиция применяет перцовый баллончик во время протестов в Миннеаполисе, США, 27 мая 2020

Лос-Анджелес, Калифорния, США, 28 мая 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Лос-Анджелес, Калифорния, США, 28 мая 2020 г.

Толпа демонстрантов собралась перед особняком губернатора Миннесоты на седьмой день протестов в Сент-Пол, штат Миннесота, США, 01 июня 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Толпа демонстрантов собралась перед особняком губернатора Миннесоты на седьмой день протестов в Сент-Пол, штат Миннесота, США, 01 июня 2020 г.

Полиция Миннеаполиса возле сожженного участка на второй день протестов в связи с смертью Джорджа Флойда, в Миннеаполисе, 27 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Полиция Миннеаполиса возле сожженного участка на второй день протестов в связи с смертью Джорджа Флойда, в Миннеаполисе, 27 мая 2020.

Задержанные нарушители комендантского часа в Голливуде, штат Калифорния, США, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Задержанные нарушители комендантского часа в Голливуде, штат Калифорния, США, 1 июня 2020 года

Люди на коленях у импровизированного мемориала Джорджа Флойда на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Люди на коленях у импровизированного мемориала Джорджа Флойда на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020

Демонстранты перекрыли улицу, Нью-Йорк, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Демонстранты перекрыли улицу, Нью-Йорк, 1 июня 2020

Акция на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Акция на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года.

Вид сверху полицейского участка, который тушат после поджога во время протестов в Миннеаполисе.
Фото: EPA/UPG
Вид сверху полицейского участка, который тушат после поджога во время протестов в Миннеаполисе.

Во время стычек в Уолнат-Крик, Калифорния, США, 1 июня 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Во время стычек в Уолнат-Крик, Калифорния, США, 1 июня 2020 года.

На сегодняшний день протесты охватили 23 штата из 50 и свыше 350 городов США. Помимо мирных протестующих, тысячи людей перекрывают ключевые транспортные артерии, участвуют в боевых, даже в вооружённых стычках с полицией, сжигают государственные учреждения и церкви.

Мужчина пытается зажечь сигарету от пламени горящего полицейского авто во время столкновений в Бостоне, штат Массачусетс, США, 31 мая 2020 года
Фото: EPA/UPG
Мужчина пытается зажечь сигарету от пламени горящего полицейского авто во время столкновений в Бостоне, штат Массачусетс, США, 31 мая 2020 года

Протестующий держит плакат с надписью «Жизни темнокожих имеют значение» во время протестов в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Протестующий держит плакат с надписью «Жизни темнокожих имеют значение» во время протестов в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, 30 мая 2020 года.

Сотрудники полиции Нью-Йорка оттесняют демонстрантов во время задержания на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 30 мая 2020 .
Фото: EPA/UPG
Сотрудники полиции Нью-Йорка оттесняют демонстрантов во время задержания на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 30 мая 2020 .

Майами, Флорида, США, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Майами, Флорида, США, 30 мая 2020

Фото: EPA/UPG

Лос-Анджелес, Калифорния, США, 29 мая 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Лос-Анджелес, Калифорния, США, 29 мая 2020 г.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Протестующий стоит на сгоревшей машине Департамента полиции города Нью-Йорка, 30 мая 2020 года
Фото: EPA/UPG
Протестующий стоит на сгоревшей машине Департамента полиции города Нью-Йорка, 30 мая 2020 года

Нью-Йорк, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Нью-Йорк, 30 мая 2020

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Протестующие несут бампер полицейского автомобиля в Нью-Йорке во время беспорядков, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протестующие несут бампер полицейского автомобиля в Нью-Йорке во время беспорядков, 31 мая 2020

Протестующие помогают мужчине, которого забрызгали перцовым газом во время столкновений с полицией в Бостоне, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протестующие помогают мужчине, которого забрызгали перцовым газом во время столкновений с полицией в Бостоне, 31 мая 2020

Полиция применяет слезоточивый газ к демонстрантам на шестой день протестов в Сент-Пол, Миннесота, США, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Полиция применяет слезоточивый газ к демонстрантам на шестой день протестов в Сент-Пол, Миннесота, США, 31 мая 2020

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Спецотряд штата Миннесота во время беспорядков в Миннеаполисе, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Спецотряд штата Миннесота во время беспорядков в Миннеаполисе, 30 мая 2020 года.

Во время протестов в Миннеаполисе, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Во время протестов в Миннеаполисе, 30 мая 2020 года.

Полицейские задерживают участника протестов в Нью-Йорке, 28 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Полицейские задерживают участника протестов в Нью-Йорке, 28 мая 2020.

В первую пятёрку наиболее пострадавших от таких митингов городов входят: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Хьюстон, Санта-Моника, Атланта. Ранее бунтовщики даже осуществили попытку прорыва к Белому дому. Однако после того, как их оттеснила полиция, они подожгли церковь Святого Иоанна, которую ещё именуют «церковью президентов».

Протест под стенами Белого дома, Нью-Йорк, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Протест под стенами Белого дома, Нью-Йорк, 29 мая 2020.
Во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020

Демонстранты толкают горящий мусорник навстречу полиции во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 30 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Демонстранты толкают горящий мусорник навстречу полиции во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 30 мая 2020.

Протестующие пытаются прорваться к Белому дому, Вашингтон, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протестующие пытаются прорваться к Белому дому, Вашингтон, 30 мая 2020

Медики осматривают женщину раненую во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Медики осматривают женщину раненую во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 30 мая 2020 года.

Протестующие пытаются прорваться к Белому дому, Вашингтон, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протестующие пытаются прорваться к Белому дому, Вашингтон, 30 мая 2020

Пострадавший после потасовки с полицейскими во время протестов возле Белого дома , США, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Пострадавший после потасовки с полицейскими во время протестов возле Белого дома , США, 30 мая 2020

Протест возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Протест возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020 года.

Полиция применяет перцовый баллончик во время стычек возле Белого дома в Вашингтоне, 1 июня 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Полиция применяет перцовый баллончик во время стычек возле Белого дома в Вашингтоне, 1 июня 2020 года.

Согласно последним отчётам, полицией и Национальной гвардией США задержано свыше 5600 людей. Немалая их часть занималась разграблением магазинов, торговых центров и элитных салонов. Так, среди прочего в ходе «мирных протестов» бунтари проникли в магазины Chanel, Nike, Mercedes Benz, а также в некоторые банки. Также стало известно о разграблении в Иллинойсе, Калифорнии и Орегоне десятков магазинов с каннабисом.

Грабитель в магазине Lego в центре Манхэттена Нью-Йорк, США, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Грабитель в магазине Lego в центре Манхэттена Нью-Йорк, США, 1 июня 2020 года

Разграбленный магазин Verizon в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Разграбленный магазин Verizon в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года

Мародеры на Мэдисон-авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Мародеры на Мэдисон-авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк, 1 июня 2020

Мародеры роются в магазине, Миннеаполисе, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Мародеры роются в магазине, Миннеаполисе, 29 мая 2020

Сотрудники нью-йоркского департамента полиции оказывают помощь задержанному подозреваемому мародеру в Манхэттене ,Нью-Йорк, 01 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Сотрудники нью-йоркского департамента полиции оказывают помощь задержанному подозреваемому мародеру в Манхэттене ,Нью-Йорк, 01 июня 2020

Рабочие возле магазина в Мидтауне после ночи беспорядков , Нью-Йорк, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Рабочие возле магазина в Мидтауне после ночи беспорядков , Нью-Йорк, 1 июня 2020

Мужчина с подоконника наблюдает за мародерством в районе Сохо, Нью-Йорк, 31 мая 2020 .
Фото: EPA/UPG
Мужчина с подоконника наблюдает за мародерством в районе Сохо, Нью-Йорк, 31 мая 2020 .

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В некоторых городах США протестующих поддержали местные главы администраций и вышли на улицы вместе с митингующими. Президент США Дональд Трамп призвал мэров установить порядок, и пригрозил в случае продолжения беспорядков мобилизовать военные структуры для противодействия вандалам и провокаторам.

Фото: EPA/UPG

Демонстранты на площади Фоли, Нью-Йорке, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Демонстранты на площади Фоли, Нью-Йорке, 29 мая 2020.

Полицейские задерживают участника протестов в Нью-Йорке, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Полицейские задерживают участника протестов в Нью-Йорке, 29 мая 2020.

Демонстранты маршируют по Бруклинскому мосту во время протестов,Нью-Йорк, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Демонстранты маршируют по Бруклинскому мосту во время протестов,Нью-Йорк, 29 мая 2020.

Демонстранты на площади Фоли, Нью-Йорк, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Демонстранты на площади Фоли, Нью-Йорк, 29 мая 2020.

Фото: EPA/UPG

Акция в Бруклине, Нью-Йорк, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Акция в Бруклине, Нью-Йорк, 29 мая 2020

Полицейский на мотоцикле в окружении разъяренных демонстрантов , Лос-Анджелес, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Полицейский на мотоцикле в окружении разъяренных демонстрантов , Лос-Анджелес, 29 мая 2020

Фото: EPA/UPG

Акция на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Акция на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Протестующие стоят на коленях посреди Канал-стрит во время акции памяти Джорджа Флойда, в Нью-Йорке, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протестующие стоят на коленях посреди Канал-стрит во время акции памяти Джорджа Флойда, в Нью-Йорке, 31 мая 2020

Во многих городах Соединённых Штатов введён комендантский час. В то же время брат убитого Джорджа Флойда призвал людей прекратить насилие на улицах.

Брат погибшего Джорджа Флойда Терренс Флойд стоит на коленях у импровизированного мемориала своему брату на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Брат погибшего Джорджа Флойда Терренс Флойд стоит на коленях у импровизированного мемориала своему брату на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020

Люди на коленях у импровизированного мемориала Джорджа Флойда на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Люди на коленях у импровизированного мемориала Джорджа Флойда на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020

В процесс включились различного рода политики – противники Трампа, действия которых (как показали последние события) сделали обстановку на улицах ещё более неконтролируемой.

Уолнат-Крик, Калифорния, США, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Уолнат-Крик, Калифорния, США, 1 июня 2020 года

Фото: EPA/UPG

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