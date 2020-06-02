Фото: EPA/UPG
Протестующие громят полицейское авто возле Белого дома, Вашингтон, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Демонстранты возле подожженного магазина во время беспорядков в Миннеаполисе, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Офицер департамента полиции Майами в своей машине в окружении протестующих, во время протестов в Майами, Флорида, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Полиция применяет перцовый баллончик во время протестов в Миннеаполисе, США, 27 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Лос-Анджелес, Калифорния, США, 28 мая 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Толпа демонстрантов собралась перед особняком губернатора Миннесоты на седьмой день протестов в Сент-Пол, штат Миннесота, США, 01 июня 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Полиция Миннеаполиса возле сожженного участка на второй день протестов в связи с смертью Джорджа Флойда, в Миннеаполисе, 27 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Задержанные нарушители комендантского часа в Голливуде, штат Калифорния, США, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Люди на коленях у импровизированного мемориала Джорджа Флойда на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Демонстранты перекрыли улицу, Нью-Йорк, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Акция на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Вид сверху полицейского участка, который тушат после поджога во время протестов в Миннеаполисе.
Фото: EPA/UPG
Во время стычек в Уолнат-Крик, Калифорния, США, 1 июня 2020 года.
На сегодняшний день протесты охватили 23 штата из 50 и свыше 350 городов США. Помимо мирных протестующих, тысячи людей перекрывают ключевые транспортные артерии, участвуют в боевых, даже в вооружённых стычках с полицией, сжигают государственные учреждения и церкви.
Фото: EPA/UPG
Мужчина пытается зажечь сигарету от пламени горящего полицейского авто во время столкновений в Бостоне, штат Массачусетс, США, 31 мая 2020 года
Фото: EPA/UPG
Протестующий держит плакат с надписью «Жизни темнокожих имеют значение» во время протестов в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Сотрудники полиции Нью-Йорка оттесняют демонстрантов во время задержания на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 30 мая 2020 .
Фото: EPA/UPG
Майами, Флорида, США, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Лос-Анджелес, Калифорния, США, 29 мая 2020 г.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Протестующий стоит на сгоревшей машине Департамента полиции города Нью-Йорка, 30 мая 2020 года
Фото: EPA/UPG
Нью-Йорк, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Протестующие несут бампер полицейского автомобиля в Нью-Йорке во время беспорядков, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протестующие помогают мужчине, которого забрызгали перцовым газом во время столкновений с полицией в Бостоне, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Полиция применяет слезоточивый газ к демонстрантам на шестой день протестов в Сент-Пол, Миннесота, США, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Спецотряд штата Миннесота во время беспорядков в Миннеаполисе, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Во время протестов в Миннеаполисе, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Полицейские задерживают участника протестов в Нью-Йорке, 28 мая 2020.
В первую пятёрку наиболее пострадавших от таких митингов городов входят: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Хьюстон, Санта-Моника, Атланта. Ранее бунтовщики даже осуществили попытку прорыва к Белому дому. Однако после того, как их оттеснила полиция, они подожгли церковь Святого Иоанна, которую ещё именуют «церковью президентов».
Фото: EPA/UPG
Протест под стенами Белого дома, Нью-Йорк, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Демонстранты толкают горящий мусорник навстречу полиции во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 30 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Протестующие пытаются прорваться к Белому дому, Вашингтон, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Медики осматривают женщину раненую во время протестов возле Белого дома в Вашингтоне, 30 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Протестующие пытаются прорваться к Белому дому, Вашингтон, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Пострадавший после потасовки с полицейскими во время протестов возле Белого дома , США, 30 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Протест возле Белого дома в Вашингтоне, 31 мая 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Полиция применяет перцовый баллончик во время стычек возле Белого дома в Вашингтоне, 1 июня 2020 года.
Согласно последним отчётам, полицией и Национальной гвардией США задержано свыше 5600 людей. Немалая их часть занималась разграблением магазинов, торговых центров и элитных салонов. Так, среди прочего в ходе «мирных протестов» бунтари проникли в магазины Chanel, Nike, Mercedes Benz, а также в некоторые банки. Также стало известно о разграблении в Иллинойсе, Калифорнии и Орегоне десятков магазинов с каннабисом.
Фото: EPA/UPG
Грабитель в магазине Lego в центре Манхэттена Нью-Йорк, США, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Разграбленный магазин Verizon в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG
Мародеры на Мэдисон-авеню в центре Манхэттена, Нью-Йорк, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Мародеры роются в магазине, Миннеаполисе, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Сотрудники нью-йоркского департамента полиции оказывают помощь задержанному подозреваемому мародеру в Манхэттене ,Нью-Йорк, 01 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Рабочие возле магазина в Мидтауне после ночи беспорядков , Нью-Йорк, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Мужчина с подоконника наблюдает за мародерством в районе Сохо, Нью-Йорк, 31 мая 2020 .
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
В некоторых городах США протестующих поддержали местные главы администраций и вышли на улицы вместе с митингующими. Президент США Дональд Трамп призвал мэров установить порядок, и пригрозил в случае продолжения беспорядков мобилизовать военные структуры для противодействия вандалам и провокаторам.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Демонстранты на площади Фоли, Нью-Йорке, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Полицейские задерживают участника протестов в Нью-Йорке, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Демонстранты маршируют по Бруклинскому мосту во время протестов,Нью-Йорк, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Демонстранты на площади Фоли, Нью-Йорк, 29 мая 2020.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Акция в Бруклине, Нью-Йорк, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Полицейский на мотоцикле в окружении разъяренных демонстрантов , Лос-Анджелес, 29 мая 2020
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Акция на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 1 июня 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Протестующие стоят на коленях посреди Канал-стрит во время акции памяти Джорджа Флойда, в Нью-Йорке, 31 мая 2020
Во многих городах Соединённых Штатов введён комендантский час. В то же время брат убитого Джорджа Флойда призвал людей прекратить насилие на улицах.
Фото: EPA/UPG
Брат погибшего Джорджа Флойда Терренс Флойд стоит на коленях у импровизированного мемориала своему брату на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020
Фото: EPA/UPG
Люди на коленях у импровизированного мемориала Джорджа Флойда на месте, где он был арестован и умер во время задержания, Миннеаполис, США, 1 июня 2020
В процесс включились различного рода политики – противники Трампа, действия которых (как показали последние события) сделали обстановку на улицах ещё более неконтролируемой.
Фото: EPA/UPG
Уолнат-Крик, Калифорния, США, 1 июня 2020 года
Фото: EPA/UPG