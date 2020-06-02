Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж

Шестые сутки в Соединённых Штатах продолжаются протесты в связи с убийством 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Напомним, 25 мая последний был задержан группой из четырёх полицейских, а затем – как показало вскрытие – зверски убит одним из копов. Полисмен Дерек Шовин наступил коленом на шею Флойда и перекрыл тому поступление воздуха, после чего последний скончался.

Изначально митинги начались в Миннеаполисе, но постепенно к протестующим присоединились активисты и в других городах. Спустя пару дней мирные акции переросли в стычки с полицейскими, грабёж и мародерство.