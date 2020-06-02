Во время протестов в американском городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на украинскую журналистку, репортера "Голоса Америки" Кристину Шевченко, которая снимала сюжет для программы chastime.

Об этом журналистка написала в своем "Фейсбуке".

По словам Кристины, один из демонстрантов ударил ее кулаком в голову во время съемки сюжета. После этого он хотел забрать камеру. Его удалось снять на видео.

"Около 10 минут никто не трогал, а потом момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса и мне удалось встать на одну ногу", - сообщила она.

Шевченко добавила, что ей удалось добраться к машине, а впоследствии медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы. Полиции во время нападения не было.

Фото: facebook.com/Khrystyna Shevchenko

"Кроме меня в больнице были другие люди с протестов, травмированные кирпичом или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать. Ударил меня афроамериканский парень, свидетели слышали как перед ударом он закричал «давай украдем у нее камеру». Ну и то, что у меня белый цвет кожи, имхо, сыграло роль. Нападающего успела даже снять, вот так вот. Теперь я на костылях и в гипсе", - написала журналистка.

В сюжете на второй минуте можно увидеть лицо нападавшего.