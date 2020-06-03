Черногория объявила о завершении эпидемии коронавируса

Некоторые ограничительные карантинные меры в стране будут отменены, но не все.

Черногория во вторник, 2 июня, официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.

Об этом сообщается в официальном микроблоге правительства страны в Twitter.

"Конец эпидемии COVID-19 объявляется в Черногории! Это - результат месяцев усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за ваше доверие!", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, некоторые ограничительные карантинные меры будут отменены, но не все, поскольку пандемия продолжается.

The end of the #COVID19 epidemic is being proclaimed in #Montenegro!

This is the result of months of efforts of whole system and our citizens. Thank you for your trust!

Some measures will be lifted, but as the pandemic continues, measures against virus imports remain in place. pic.twitter.com/nHemZB4ZlP — Govt. of Montenegro (@MeGovernment) June 2, 2020

Напомним, Черногория была последней европейской страной, где выявили коронавирус. О первых двух случаях COVID-19 правительство заявило 17 марта

25 мая сообщалось, что в стране больше нет выявленных случаев коронавирусной инфекции.