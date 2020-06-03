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Черногория объявила о завершении эпидемии коронавируса

Некоторые ограничительные карантинные меры в стране будут отменены, но не все.

Черногория объявила о завершении эпидемии коронавируса
Фото: EPA/UPG

Черногория во вторник, 2 июня, официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.

Об этом сообщается в официальном микроблоге правительства страны в Twitter.

"Конец эпидемии COVID-19 объявляется в Черногории! Это - результат месяцев усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за ваше доверие!", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, некоторые ограничительные карантинные меры будут отменены, но не все, поскольку пандемия продолжается.

Напомним, Черногория была последней европейской страной, где выявили коронавирус. О первых двух случаях COVID-19 правительство заявило 17 марта

25 мая сообщалось, что в стране больше нет выявленных случаев коронавирусной инфекции.

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