Румыния разрешила въезд в страну при условии самоизоляции

Румыния разрешила въезд ражданам ряда стран. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
По информации румынской стороны, на территорию страны могут попасть:
- граждане Румынии и члены семей граждан Румынии;
- члены семей граждан других стран-членов Европейского Союза, стран Европейского экономического пространства или Швейцарской конфедерации, с постоянным местом жительства в Румынии;
- лица, имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание или документ-эквивалент разрешения на пребывание выданный компетентными органами, или другой документ выданный компетентными органами других государств в соответствии с законодательством ЕС;
- лица, путешествующие с целью работы и которые могут подтвердить это специальной визой, разрешением или другим эквивалентным документом (медицинские работники, ученые в области медицины, медицинские работники по уходу за лицами пожилого возраста, также перевозчики и другие категории работников, привлекаемых к перевозки товаров, обеспечивают такие необходимые перевозки);
- дипломатические работники и работники консульских учреждений, персонал международных организаций, военнослужащие или лица, которые могут предоставить гуманитарную помощь;
- лица, путешествующие транзитом, и лица, нуждающиеся в консульской защите;
- пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом;
- лица, нуждающиеся в международной защите, или по другим гуманитарным причинам.
Отмечается, что для всех въезжающих применяются карантинные мероприятия - изоляция по конкретному адресу (жилой дом, гостиница) вместе с совместно проживающими членами семьи, в зависимости от ситуации.
Тем, кто не имеет возможности находиться на изоляции за собственные средства в отеле, либо не имеют жилья и не хотят подвергать опасности членов семьи, смогут находиться на ведомственной изоляции, в специально обустроенных домах, которыми обеспечивает руководство местных администраций. К лицам, нарушившим условия самоизоляции будет применяться принудительная ведомственная изоляция сроком на 14 суток за свой счет.
Изоляция не будет применяться к лицам, которые не имеют видимых симптомов COVID-19, при условии обязательного выполнения всех карантинных мер по использованию средств индивидуальной защиты.
Напомним, с 15 мая Румыния ослабила карантин, но в стране был бессрочно введен "масочный режим".