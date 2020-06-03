Румыния разрешила въезд в страну при условии самоизоляции

Лицам, не имеющим возможности снять жилье или отель, будет предоставлена ведомственная изоляция.

Румыния разрешила въезд ражданам ряда стран. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

По информации румынской стороны, на территорию страны могут попасть:

- граждане Румынии и члены семей граждан Румынии;

- члены семей граждан других стран-членов Европейского Союза, стран Европейского экономического пространства или Швейцарской конфедерации, с постоянным местом жительства в Румынии;

- лица, имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание или документ-эквивалент разрешения на пребывание выданный компетентными органами, или другой документ выданный компетентными органами других государств в соответствии с законодательством ЕС;

- лица, путешествующие с целью работы и которые могут подтвердить это специальной визой, разрешением или другим эквивалентным документом (медицинские работники, ученые в области медицины, медицинские работники по уходу за лицами пожилого возраста, также перевозчики и другие категории работников, привлекаемых к перевозки товаров, обеспечивают такие необходимые перевозки);

- дипломатические работники и работники консульских учреждений, персонал международных организаций, военнослужащие или лица, которые могут предоставить гуманитарную помощь;

- лица, путешествующие транзитом, и лица, нуждающиеся в консульской защите;

- пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом;

- лица, нуждающиеся в международной защите, или по другим гуманитарным причинам.

Отмечается, что для всех въезжающих применяются карантинные мероприятия - изоляция по конкретному адресу (жилой дом, гостиница) вместе с совместно проживающими членами семьи, в зависимости от ситуации.

Тем, кто не имеет возможности находиться на изоляции за собственные средства в отеле, либо не имеют жилья и не хотят подвергать опасности членов семьи, смогут находиться на ведомственной изоляции, в специально обустроенных домах, которыми обеспечивает руководство местных администраций. К лицам, нарушившим условия самоизоляции будет применяться принудительная ведомственная изоляция сроком на 14 суток за свой счет.

Изоляция не будет применяться к лицам, которые не имеют видимых симптомов COVID-19, при условии обязательного выполнения всех карантинных мер по использованию средств индивидуальной защиты.

Напомним, с 15 мая Румыния ослабила карантин, но в стране был бессрочно введен "масочный режим".