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Румыния разрешила въезд в страну при условии самоизоляции

Лицам, не имеющим возможности снять жилье или отель, будет предоставлена ведомственная изоляция.

Румыния разрешила въезд в страну при условии самоизоляции
Фото: pixdaus.com

Румыния разрешила въезд ражданам ряда стран. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

По информации румынской стороны, на территорию страны могут попасть:

- граждане Румынии и члены семей граждан Румынии;

- члены семей граждан других стран-членов Европейского Союза, стран Европейского экономического пространства или Швейцарской конфедерации, с постоянным местом жительства в Румынии;

- лица, имеющие долгосрочную визу, разрешение на пребывание или документ-эквивалент разрешения на пребывание выданный компетентными органами, или другой документ выданный компетентными органами других государств в соответствии с законодательством ЕС;

- лица, путешествующие с целью работы и которые могут подтвердить это специальной визой, разрешением или другим эквивалентным документом (медицинские работники, ученые в области медицины, медицинские работники по уходу за лицами пожилого возраста, также перевозчики и другие категории работников, привлекаемых к перевозки товаров, обеспечивают такие необходимые перевозки);

- дипломатические работники и работники консульских учреждений, персонал международных организаций, военнослужащие или лица, которые могут предоставить гуманитарную помощь;

- лица, путешествующие транзитом, и лица, нуждающиеся в консульской защите;

- пассажиры, путешествующие в соответствии со специальным приказом или мандатом;

- лица, нуждающиеся в международной защите, или по другим гуманитарным причинам.

Отмечается, что для всех въезжающих применяются карантинные мероприятия - изоляция по конкретному адресу (жилой дом, гостиница) вместе с совместно проживающими членами семьи, в зависимости от ситуации.

Тем, кто не имеет возможности  находиться на изоляции за собственные средства в отеле, либо не имеют жилья и не хотят подвергать опасности членов семьи, смогут находиться на ведомственной изоляции, в специально обустроенных домах, которыми обеспечивает руководство местных администраций. К лицам, нарушившим условия самоизоляции будет применяться принудительная ведомственная изоляция  сроком на 14 суток за свой счет.

Изоляция не будет применяться к лицам, которые не имеют видимых симптомов COVID-19, при условии обязательного выполнения всех карантинных мер по использованию средств индивидуальной защиты.

Напомним,  с 15 мая Румыния ослабила карантин, но в стране был бессрочно введен "масочный режим".

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