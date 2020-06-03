Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение от отставке правительства. Он уже подписал соответствующий указ, пишет БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что "всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства".

Он добавил, что процесс формирования нового Совета министров начался еще полгода назад. При этом он сообщил, что некоторые министры сохранят свои должности.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа.

Напомним, что в августе 2018 Лукашенко решил сменить руководство правительства из-за "пофигического отношения" к его поручениям. В частности, он поручил поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.