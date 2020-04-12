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Минздрав планирует существенно увеличить количество ПЦР-тестирования

"Сейчас мы можем делать 30 тыс. ПЦР-тестов в неделю, будем расширяться до 80".

Минздрав планирует существенно увеличить количество ПЦР-тестирования
Фото: EPA/UPG

Минздрав планирует существенно увеличить количество ПЦР-тестирований. Об этом главный санврач Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua.

"Ожидается существенное расширение ПЦР-диагностики коронавирусной болезни. Сегодня [11 апреля] к нам также приехали дополнительные реактивы. Сейчас мы можем делать 30 тыс. тестов в неделю, но будем расширяться до 80 тыс. тестов в неделю", - сообщил Ляшко.

По его словам, сейчас ПЦР-тесты могут делать во всех областях.

"Плюс мы завезли еще дополнительно 12 амплификаторов - это такой аппарат для ПЦР-диагностики - чтобы расширить мощности лабораторий. Плюс мы привлекаем частные лаборатории и лаборатории медицинских университетов. И также будем забирать амплификаторы от ветеринарных лабораторий. Забрали один огромный аппарат, на котором большое количество исследований делаем в Центре крови. И плюс одними из первых в мире мы будем подключать картриджи для аппаратов GeneXpert - это ПЦР-системы, которые сейчас используются для диагностики туберкулеза - чтобы делать на них также тесты на коронавирусную инфекцию", - рассказал главный санврач.

Напомним, Украина заказала у отечественных производителей два млн ПЦР-тестов

Ранее экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун в интервью LB.ua заявила, что больше всего пациентов умирает там, где мало тестируют.

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