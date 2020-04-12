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В Украине за сутки подтвердили 266 новых случаев коронавируса и 10 смертей

10 пациентов выздоровели.

В Украине за сутки подтвердили 266 новых случаев коронавируса и 10 смертей
Фото: Lb.ua

За прошедшие сутки в Украине подтверждено еще 266 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, таким образом общее число инфицированных составляет 2777. Из них 83 летальных, 89 пациентов выздоровели. Об этом информирует Минздрав.

География коронавирусной болезни выглядит так:

  • Винницкая область - 174 случая;
  • Волынская область - 71 случай;
  • Днепропетровская область - 58 случаев;
  • Донецкая область - 11 случаев;
  • Житомирская область - 74 случая;
  • Закарпатская область - 82 случая;
  • Запорожская область - 83 случая;
  • Ивано-Франковская область - 291 случай;
  • Кировоградская область - 118 случаев;
  • Киев - 416 случаев;
  • Киевская область - 159 случаев;
  • Львовская область - 111 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 2 случая;
  • Одесская область - 63 случая;
  • Полтавская область - 25 случаев;
  • Ровенская область - 119 случаев;
  • Сумская область - 73 случая;
  • Тернопольская область - 243 случая;
  • Харьковская область - 11 случаев;
  • Херсонская область - 31 случай;
  • Хмельницкая область - 19 случаев;
  • Черновицкая область - 432 случая;
  • Черкасская область - 99 случаев;
  • Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине обнаружили 308 случаев коронавируса.

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