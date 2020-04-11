Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 308 до 2511

Минздрав информирует, что по состоянию на 9 утра 11 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.
Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 151 случай;
- Волынская область - 52 случая;
- Днепропетровская область - 55 случаев;
- Донецкая область - 11 случаев;
- Житомирская область - 74 случая;
- Закарпатская область - 60 случаев;
- Запорожская область - 64 случая;
- Ивано-Франковская область - 274 случая;
- Кировоградская область - 106 случаев;
- Киев - 396 случаев;
- Киевская область - 149 случаев;
- Львовская область - 96 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Николаевская область - 0 случаев;
- Одесская область - 51 случай;
- Полтавская область - 24 случая;
- Ровенская область - 103 случая;
- Сумская область - 69 случаев;
- Тернопольская область - 208 случаев;
- Харьковская область - 8 случаев;
- Херсонская область - 28 случаев;
- Хмельницкая область - 18 случаев;
- Черновицкая область - 409 случаев;
- Черкасская область - 93 случая;
- Черниговская область - 9 случаев.
Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни, 12 смертей и 16 случаев выздоровления. Общее количество заболевших составило 2203, летальных случаев - 69.
Отсутствие коронавируса в Николаевской области начала расследовать СБУ по статье "служебная халатность".