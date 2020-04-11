Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 308 до 2511

За сутки умерли четыре человека.

Минздрав информирует, что по состоянию на 9 утра 11 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине подтвердили 311 новых случаев коронавирусной болезни, 12 смертей и 16 случаев выздоровления. Общее количество заболевших составило 2203, летальных случаев - 69.

Отсутствие коронавируса в Николаевской области начала расследовать СБУ по статье "служебная халатность".