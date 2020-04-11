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Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"

Речь идет о пероральной вакцине, особенно доступной для населения.

Израиль анонсировал создание вакцины от коронавируса "через 90 дней"
Фото: fda.gov

Израильские ученые анонсировали создание вакцины от коронавируса. Как только она будет разработана, для завершения процесса линцезирования потребуется не менее 90 дней и, возможно, еще больше, чтобы выйти на рынок.

Об этом пишет израильское издание Jpost.

Министр науки и технологий Офир Акунис назвал препарат уникальным и универсальным, заявив, что он кардинально изменит мировую ситуацию.

Сообщается, что исследовательский институт MIGAL четыре года работал над созданием вакцины от коронавируса другого типа - того, что распространен среди кур. Потому, столкнувшись с новым коронавирусом из Уханя, ученые использовали наработки.

В настоящее время проведены только доклинические испытания, но они продемонстрировали высокий уровень выработки антител против инфекции.

Между тем, даже, если через 90 дней работа над вакциной завершится, то потом предстоит долгий период клинических испытаний.

Акунис при этом настаивает, чтобы все произошло как можно скорее.

По словам генерального директора MIGAL Дэвида Зигдона, речь идет о пероральной вакцине, особенно доступной для населения.

Об успешном испытании вакцины от коронавируса в начале апреля заявили в Турции.

18 марта о начале испытаний вакцины от коронавируса заявили в ВОЗ.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев. Всего в испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет.

В Китае об изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.

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