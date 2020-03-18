Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
ГлавнаяМир

В ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса

Испытание вакцины началось в рекордно которкие сроки.

В ВОЗ заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса
Фото: meditation.dmc.tv

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Первое испытание вакцины началось всего через 60 дней после того, как была исследована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", - заявил он.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США  заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев. Всего в испытаниях будут участвовать 45 волонтеров возрастом от 18 до 55 лет.

В  Китае о изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также