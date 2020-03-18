​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
​НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
В Киеве подтвердили два случая коронавируса (обновлено)
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса (обновлено)
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
Зеленский попросил у олигархов 12 млрд гривен
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Радомышле развернули карантинные посты

В городе был зафиксирован первый в Украине случай смерти от COVID-19.

В Радомышле развернули карантинные посты
Фото: скрин видео

Для проведения превентивных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса на выездах из города Радомышль Житомирской области развернута деятельность карантинных постов.

Об этом информирует пресс-служба Национальной гвардии.

Согласно сообщению, на территории Радомышльского района выставлено пять карантинных постов. К службе на постах привлекли сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и медицинских работников.

"Медики осуществляют разъяснительную работу с гражданами, въезжающими в город Радомышль или покидают его границы на личном транспорте", - уточнили в Нацгвардии.

Автобусное сообщение с Радомышлем, где зафиксировали первую в Украине смерть от коронавирусной болезни COVID-19, было отменено 14 марта.

13 марта в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы умерла 71-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши. 8 марта женщина посещала службу в церкви. Дезинфекцию помещения храма и автовокзала в Радомышле провели 13 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также