В Италии количество жертв коронавируса за сутки приблизилось к 500

Из 35 тыс. 713 инфицированных 4025 человек выздоровели, почти 3 тыс. скончались.

В Италии в течение 18 марта от коронавируса скончались 475 человек. Общее количество жертв COVID-19 в стране приблизилось к 3 тысячам и составило 2978 человек.

Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли, пишет ANSA.

Кроме того, за сутки значительно увеличилось число инфицированных - 4207 новых случая. Также возросло число медицинских работников, зараженных SARS-CoV-2 - до 2629 человек, или 8,3% от общего числа случаев. Всего в Италии коронавирусом заразились 35 тыс. 713 человек.

По его данным, 4025 человек выздоровели от коронавируса. За сутки их количество увеличилось на 1084, или на 37% больше, чем во вторник.

Правительство Италии ввело жесткие меры по блокировке в попытке остановить распространение вируса, хотя результаты могут проявиться в течение нескольких недель, отмечает издание.

Борелли подчеркнул, что необходимо максимально ограничить передвижение граждан.

"Сегодняшние цифры позволяют нам думать позитивно, но ограничительные меры должны продолжаться", - сказал он.

Ранее сегодня власти Чили объявили о катастрофе из-за коронавируса и ввели жесткие меры для борьбы с его распространением.