Зеленский: 11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет президентский борт

Президент сообщил, что всего сегодня выполняется 57 авиарейсов из Вены и Шри-Ланки.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду на родину вернутся 11,5 тыс. украинцев, застрявших в Австрии и на Шри-Ланке.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Сегодня выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них - наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки также уже вернулась. Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня", - сказал Зеленсий.

Зеленский добавил, что сегодня из Австрии в Украину специальным президентским бортом привезут 33 гражданин, среди которых 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

Напомним, Украина с 17 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной болезни.

Эвакуация людей уже началась, и 15 марта в Украину из Италии спецрейсом SkyUp вернулись больше 120 человек. У них нет коронавирусной болезни COVID-19, но все равно они должны провести две недели на домашнем карантине.

Авиакомпания SkyUp ранее сообщила, что открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы. Ранее SkyUp уже доставляла украинцев из Италии и из Египта. В феврале самолет SkyUp эвакуировал украинцев из китайского Уханя.